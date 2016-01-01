بدون صبغة.. وصفة طبيعية وآمنة لشعر أحمر كثيف

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بدون صبغة.. وصفة طبيعية وآمنة لشعر أحمر كثيف

صورة الخبر: وصفة طبيعية وآمنة لشعر أحمر كثيف
وصفة طبيعية وآمنة لشعر أحمر كثيف

صبغة الشعر باللون الأحمر تعطي شكلا ومظهرًا أنيقًا، ومع قلق البعض من استخدام المواد الكيميائية والصبغات الضارة، نقدم لكم اليوم طريقة مميزة. باللون الأحمر في المنزل، من مكونات طبيعية آمنة ومضمونة بوصفة الاعلامية زينب مصطفى.

مكونات الصبغة الحمراء الطبيعية:
ورق كركديه مغلي
قهوة سريعة الذوبان
كوب شاي أحمر
حنة حمراء

طريقة تحضير الصبغة الحمراء:
- تحضر كوباية شاي أحمر بالطريقة المعتادة "ماء مغلي وشاي".
- تخلط أوراق الكركديه المغلية مع الحنة الحمراء والقهوة وتعجن بالشاي الأحمر.
- تفرم جميع المكونات جيدًا لتكون عجينة سهلة الفرد.
- توزع عجينة الحنة على الشعر وتترك لمدة 4 ساعات.
- يغسل الشعر جيدا وسنلاحظ اللون الرائع.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بدون صبغة.. وصفة طبيعية وآمنة لشعر أحمر كثيف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38989

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager