ما لا تعرفه عن التجميل بالخيوط الذهبية للوجه



التجميل بالخيوط الذهبية للوجه التجميل بالخيوط الذهبية للوجه

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن الخيوط الذهبية من أهم الأساليب التجميلية المطروحة لشد الوجه بدون جراحة، وبالتالي يمكن اعتبارها إحدى التطورات المتتالية على عمليات شد الوجه للنساء اللاتي ترغبن في إخفاء التجاعيد الناتجة عن التقدم بالعمر، أو اللاتي ترغبن في علاج ترهل الوجه في سن الأربعين.



وأضاف أن هذه التقنية يطلق عليها هذا الاسم نظرًا لعنصر الذهب الداخل في تصنيعها، ولا يزيد سُمك هذه الخيوط عن 0.1 مم فقط، ويتم إدخالها تحت طبقة الأدمة بين الدهون والأنسجة لتحدث نتائجها المرغوبة بفضل احتوائها على الألياف والكولاجين المهمان في إعادة الحيوية والمرونة للبشرة.



وأوضح الدكتور محمد عماد أن الخيوط الذهبية تحقق الكثير من الفوائد حيث تساعد في بناء أنسجة جديدة تزيد من سمك البشرة، وتنشط الدورة الدموية في الوجه بما يعيد إليه النضارة، وتحسن من جمال البشرة وتزيل جميع الترهلات والخطوط، حيث يتم إدخال مجموعة خيوط ذهبية على شكل شبكة في المنطقة التي يراد إزالة التجاعيد منها، وذلك في المنطقة الدهنية تحت الجلد ومن ثم القيام بشد الوجه ورفعه للأعلى.

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وأكد "عماد الدين" أن الخيوط الذهبية يمكن استخدامها للجسم بأكمله، ولكنها أكثر استخدامًا للأنف والذقن والجبهة والأذن، حيث تعتمد فكرتها على إدخال مجموعة خيوط بطول الأنف وذلك لرفع أرنبة الأنف، ويمكن أيضا إدخال بعض الخيوط بالعرض في النقطتين فوق فتحتي الأنف مباشرًة بغرض تصغير عرض الأنف، وفيما يتعلق بتجميل الأذن يتم إدخال هذه الخيوط لتلتف على غضاريف الأذن بشكل معين مما يسمح بتصغير أو تعديل شكل الأذن.