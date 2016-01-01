يعد الكريب من أكثر الأكلات انتشارا بين الشباب والأطفال حيث يتمتع بمذاق لذيذ خاصة الكريب الحلو وللحفاظ على سلامة وصحة أسرتك يجب أن تتعلمي إعداده فى المنزل بشكل احترافي.
ونقدم لكم طريقة عمل كريب شيكولاتة بالموز بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".
مقادير كريب شيكولاتة بالموز
2 كوب دقيق
2 كوب لبن
2 بيضة فانيليا
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة كاكاو
كريمة شيكولاتة
موز
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