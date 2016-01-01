جددي سفرتك.. محشي فلفل بالبشاميل بطريقة الشيف عماد الخشت



محشي فلفل بالبشاميل محشي فلفل بالبشاميل

يعد المحشي من ألذ الأطباق الرئيسية التى يمكن أن تتواجد على مائدة الطعام لذا فكرنا فى تقديمه اليوم بشكل ووصفة غير تقليدية.



طريقة عمل محشى الفلفل بالبشاميل بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير محشى الفلفل بالبشاميل

فلفل ألوان

كوب أرز بسمتى

2 صدر دجاج

نصف كوب لوز

نصف كوب زبيب غامق

فص ثوم

ملعقة صغيرة بودرة زعفران

زيت

ملح فلفل

"البشاميل

زبدة لبن دقيق

بيضة جبنه شيدر أصفر ملح فلفل ابيض بابريكا

طريقة تحضير محشى الفلفل بالبشاميل

* تقطع الدجاج مكعبات صغيرة وتشوح مع الثوم في الزيت و الزبد



* يسلق الارز في ماء مملح مع الزعفران

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* يخلط الأرز مع قطع الدجاج والزبيب واللوز* يقطع الفلفل نصفين* يحشى الفلفل بخطة الأرز بدون كبس* يسوى البشاميل خفيفا ثم يضاف له البيض والجبن ويقلب حتى يسيح الجبن ثم نقوم بحشو الفلفل بالأرز و فوقه البشاميل بسخاء* يجمل بالبابريكا على الوجه* يسوى لمدة 10 دقائق في الرف العلوي من الفرن أو حتى يحمر البيشاميل قليلا ويقدم مع شوربة كريمة السبانخ