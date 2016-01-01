دراسة: الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على صحتك العقلية



الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ، خاصة بعد الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا ، نعلم جميعًا الفوائد بالإضافة إلى العيوب العديدة لوسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك كيفية تأثيرها على صحة الفرد



وجدت العديد من الدراسات أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بمستويات عالية من القلق والاكتئاب وفقا ل indianexpress



فمن أكثر الضغوطات شيوعًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي إذا لم يتم التحقق منها ، فقد تصبح مشكلات صحية عقلية كاملة.

عندما تعمل النقاط البارزة بشكل جيد ، فإنك تواجه عامل الضغط الثاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما ان وسائل التواصل الاجتماعي احدي مسببات الخوف من الضياع أو الخوف من الضياع ، وهو "قلق اجتماعي حقيقي من الخوف من فقدان اتصال أو حدث أو فرصة محتملة." وأخيرًا ، وربما يكون أسوأ ضغوط على وسائل التواصل الاجتماعي هو المضايقات عبر الإنترنت.