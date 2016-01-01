

سبب غير متوقع لآلام الظهر سبب غير متوقع لآلام الظهر

تعد آلام الظهر من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين البشر البعض يعانى منها بشكل متواصل والآخر يعانى منها بصورة متقطعة .



وتوجد أسباب عديدة للمعاناة من الام الظهر مثل الجلوس فى وضع خاطئ أو تسليط هواء التكييف على هذه المنطقة أو حمل أشياء ثقيلة، ولكن من ضمن الأسباب التى نغفل عنها هى سوء التغذية .



ذكر موقع "بولد سكاى" أن سوء التغذية خاصة فيما يرتبط بنقص أو عدم تناول الأطعمة المحتوية على الكالسيوم أو فيتامين د يتسبب فى آلام الظهر .



تساعد الكميات الكافية من الكالسيوم وفيتامين د في تعزيز صحة العظام ونقص هذه العناصر الغذائية يمكن أن يضعف العظام ويسبب آلام الظهر فيما بعد .



استهلك الكثير من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والزبادي والخضروات الورقية والأطعمة الغنية بفيتامين د مثل صفار البيض والأسماك الدهنية والجبن.

