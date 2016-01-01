حل مذهل للتخلص من تورم الساق نهائيا

عند الوصول لسن 30 عامًا ، يبدأ الناس في الشعور بتورم في الساق والقدم مما يسبب الكثير من الالم وعدم القدرة على الوقوف او السير لفترة طويلة وعادة يحدث هذا بسبب وجود كمية زائدة من الملح في أنسجة الجسم.
ذكر موقع "برايت سايد " أنه يمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام صودا الخبز لأنها تساعد على التخلص من تورم الساقين.
امزج 1.5 ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء المغلي.
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