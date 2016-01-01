حل مذهل للتخلص من تورم الساق نهائيا

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صورة الخبر: تورم الساق
تورم الساق

عند الوصول لسن 30 عامًا ، يبدأ الناس في الشعور بتورم في الساق والقدم مما يسبب الكثير من الالم وعدم القدرة على الوقوف او السير لفترة طويلة وعادة يحدث هذا بسبب وجود كمية زائدة من الملح في أنسجة الجسم.

ذكر موقع "برايت سايد " أنه يمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام صودا الخبز لأنها تساعد على التخلص من تورم الساقين.

امزج 1.5 ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء المغلي.

ضع الجوارب القطنية في هذا المحلول الدافئ واعصرها ثم ارتدها.
ضع غلاف الطعام البلاستيكي على قدميك ثم ارتد الجوارب الجافة.
يمكنك تركهم طوال الليل و في غضون 8 ساعات سترى النتائج بالتأكيد.

المصدر: موقع "برايت سايد "

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