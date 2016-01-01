نجح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، في تحديد اسم اللاعب الذي كان وراء تسريب واقعة محمود كهربا، ومحمد الشناوي، لوسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر خاصة، عن أن النادي الأهلي نجح في تحديد اسم لاعب وزميل له بالفريق، هما من قاما بتسريب الواقعة، وسيتم وضعهما تحت رقابة صارمة في الفترة المقبلة.
وقالت المصادر ان الثنائي سيتم تحذيرهما بشكل غير مباشر، وهناك إتجاه كبير لرحيلهما نهاية الموسم؛ بعد ما تم التأكد من أنهما مسئولان عن تسريب عدد كبير مما يدور داخل غرف ملابس الفريق .
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التعليقات على الجهاز الفني للأهلي يحدد هوية لاعبين سربا واقعة أزمة كهربا
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