بعد فيضانات السودان.. خبير يحذر: علينا الاستعداد لحماية السد العالي.. فيديو



الاستعداد لحماية السد العالي الاستعداد لحماية السد العالي

قال عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل السابق، تعليقا على إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية بسبب الفيضانات، إن فيضانات السودان أشبه بكارثة انفجار مرفأ بيروت .



وأضاف عبد الفتاح مطاوع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 20 الف منزل انهارت في السودان، وهناك امطار غزيرة على الهضبة الأثيوبية ادى الى امتلاء روافد نهر النيل بالمياه وارتفاع مناسيب المحطات".



وتابع عبد الفتاح مطاوع:" لدينا هذا العام فيضان عالي ولأمان السد العالي؛ يجب التخلص من المياه في منخفضات توشكى والبحر الأبيض المتوسط".

قد يعجبك أيضا...

وأكمل عبد الفتاح مطاوع:" يجب ان يتم تطهير البواغيز، وان تكون محطات الصرف الزراعي في حالة جيدة ".ولفت عبد الفتاح مطاوع إلى أن:" ما حدث في السودان يجب ان يجعلنا في أقصى درجات الاستعداد في مصر".