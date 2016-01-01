بعد فيضانات السودان.. خبير يحذر: علينا الاستعداد لحماية السد العالي.. فيديو

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الاستعداد لحماية السد العالي

قال عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل السابق، تعليقا على إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية بسبب الفيضانات، إن فيضانات السودان أشبه بكارثة انفجار مرفأ بيروت .

وأضاف عبد الفتاح مطاوع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 20 الف منزل انهارت في السودان، وهناك امطار غزيرة على الهضبة الأثيوبية ادى الى امتلاء روافد نهر النيل بالمياه وارتفاع مناسيب المحطات".

وتابع عبد الفتاح مطاوع:" لدينا هذا العام فيضان عالي ولأمان السد العالي؛ يجب التخلص من المياه في منخفضات توشكى والبحر الأبيض المتوسط".

وأكمل عبد الفتاح مطاوع:" يجب ان يتم تطهير البواغيز، وان تكون محطات الصرف الزراعي في حالة جيدة ".

ولفت عبد الفتاح مطاوع إلى أن:" ما حدث في السودان يجب ان يجعلنا في أقصى درجات الاستعداد في مصر".

المصدر: elbalad

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