سيول تجتاح مناطق جبلية في مصر

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سيول تجتاح مناطق جبلية في مصر

شهدت المناطق الجبلية القريبة من قرية النصر في محافظة البحر الأحمر المصرية، مساء اليوم، جريان السيول على طريق قنا - سفاجا، وسط حالة من الفزع انتابت البدو من سكان المناطق الجبلية.

وأوضحت المصادر أن السيول جرت على بعد 3 كيلومترات من قرية النصر بالكيلو 85 بطريق قنا - سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر.

وأضافت أن السيول كانت متوسطة، وبدأت بسقوط الأمطار، ومن المتوقع ازدياد غزارتها خلال الساعات المقبلة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

وأعلنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، درجة الاستعداد تحسبا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

المصدر: RT

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