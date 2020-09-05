

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 5-9-2020 أمام الجنيه المصرى استقرار سعر الدولار اليوم السبت 5-9-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 5-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.76 جنيه للشراء.

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