

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 4-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.04 ريال سعودى مقابل سعره 233.19 ريال سعودي أمس، وجاءت أسعار الذهب اليوم بالأسواق السعودية كالتالى:





سعر الذهب عيار 24

234.04 ريال بما يعادل 62.40$



سعر الذهب عيار 22

214.54 ريال بما يعادل 57.20$

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سعر الذهب عيار 21204.79 ريال بما يعادل 54.60$سعر الذهب عيار 18175.54 ريال بما يعادل 46.80$سعر الذهب عيار 14136.53 ريال بما يعادل 36.40$سعر الذهب عيار 12117.02 ريال بما يعادل 31.20$سعر أوقية الذهب7,279 ريال بما يعادل 1,941$سعر جنيه الذهب1,638 ريال بما يعادل 436.80$سعر كيلو الذهب234,044 ريال بما يعادل 62,399$وارتفعت أسعار الذهب العالمى، اليوم الجمعة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية مما عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس "ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار صوب في الوقت الحالي، بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة... قد يساعد الذهب أيضا الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأمريكية".