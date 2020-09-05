

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5/9/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5/9/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مازال مواليد برج العذراء يحتفلون بأعياد ميلادهم، ذلك البرج الترابي الذي يتصف مواليده بقدرتهم على التكيف مع ما حولهم من ظروف، فضلًا عن نقدهم الدائم لكل ما يحدث حولهم، رغبة في تسليط الضوء على شخصيته، وهو مولود دقيق وعملي ويسعى دائمًا نحو الكمال اعتمادًا على ذكائه، وإذا كنت من عشاق متابعة الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، يقدم لك "اليوم السابع" هذه الخدمة بشكل يومى يمكنك متابعتها.



حظك اليوم السبت 5/9/2020 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ابحث عن حل وسط

يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم الأحد لمواليد برج الاسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج النارية ويتصف مواليده بحب القيادة والسيطرة وبالوفاء ولديه كثير من حماس والطاقة، ومن مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش.





حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهنى:

يتسبب خلاف في وجهات النظر في خلاف بينك وبين زملاء العمل، عليك أن تتحلى بالمرونة لتتمكن من الوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف، فتمسك كل منكم برأيه لن يفيد على الإطلاق.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد العاطفى:

حياتك العاطفية تبدأ في الاستقرار بعد فترة طويلة من الخلافات والمشاكل، وتكتشف أن كل الحب لا يزال كما هو ولا داعِ للتفكير في الانفصال وإنهاء العلاقة.

تعيش حياة عاطفية مستقرة اليوم إلا من بعض المشاحنات البسيطة التى ستمر سريعا بفضل التفاهم بينك وبين شريكك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى:

قد تتجدد آلام قديمة في العمود الفقري أو مشكلات مزمنة في المعدة، حاول أن تتعامل مع جسدك بالكثير من اللين والرفق ولا تضغط عليه ولا تتجاهل آلامك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الاسد الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الحياة المهنية قد يأتي هذا القرار نتيجة الشعور بالإرهاق والانزعاج من كثرة الضغوط والمسؤوليات.

حظك اليوم السبت 5/9/2020 برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالخمول

اليوم السابع يقدم لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو برج ترابى يتميز بالشخصية القيادية شديدة العناد ويتميز أبناء هذا البرج أيضًا بكاريزما شديدة بفضل التلقائية والعفوية التى يتمتعون بها ولكن يعيبهم أنهم يحبون التملك والسيطرة على المحيطين بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير.



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