

دورية طبية: اللقاح الروسي لكوفيد-19 أنتج أجساما مضادة دورية طبية: اللقاح الروسي لكوفيد-19 أنتج أجساما مضادة

أفادت نتائج نشرتها دورية طبيبة معروفة، اليوم الجمعة، أن اللقاح الروسي لكوفيد-19، المعروف باسم "سبوتنيك-5"، حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.



وأشادت روسيا بالنتائج، التي أشارت إليها دورية "ذا لانسيت" الطبية، ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، وفقا لرويترز.



وقالت ذا لانسيت إن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو الماضيين، وشارك فيهما 76 شخصا، تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة لـفيروس كورونا الجديد، ومن دون آثار جانبية خطيرة.

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وأوضحت الدورية أن "التجربتين اللتين استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة".وأضافت "هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق طويلة الأمد تشتمل على المقارنة مع العلاج الوهمي وعلى مزيد من المراقبة لإثبات سلامة اللقاح وفعاليته على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد-19".يشار إلى أن روسيا أصدرت ترخيصا باستخدام اللقاح، الذي يعطى على جرعتين، في الداخل في أغسطس، وهي أول دولة تقدم على ذلك وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة واسعة النطاق.وتأتي هذه النتائج بشأن لقاح "سبوتنيك 5"بعد أن كان بعض الخبراء الغربيين قد حذروا من استخدامه قبل اجتياز جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دوليا.لكن بعد نشر النتائج لأول مرة في دورية عالمية تخضع لتدقيق من الأقران، ومع بدء تجربة المراحل المتأخرة على 40 ألف شخص الأسبوع الماضي، قال مسؤول روسي كبير إن موسكو تصدت لمنتقديها في الخارج.وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر وهو صندوق الثروة السيادي الروسي الذي دعم اللقاح "بهذا (المنشور) نرد على جميع أسئلة الغرب التي طُرحت بعناية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف صريح وواضح وهو تشويه اللقاح الروسي".