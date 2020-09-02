تعرف على حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية نهارا، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ورياح معتدلة.
وحول حالة الطقس ليلا، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيزة ورعدية أحيانا 30% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر بقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
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