استنكر رضا عبد العال نجم مصر السابق، الغاء هدف التعادل لفريق وادي دجلة، فى مرمي النادي الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة.
وكان خالد رضا، أحرز هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 63، قبل ان يعود جهاد جريشة، الي الـ VAR، ويلغي الهدف بداعي التسلل .
وكتب ابراهيم فايق، تويتة :"اتفرجت علي هدف دجلة الملغي كذا مرة، ومفهمتش الجول اتلغي ليه؟! حد عنده تفسير؟"
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التعليقات على رضا عبد العال عن إلغاء هدف دجلة: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم ده
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