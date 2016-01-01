ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية



ماجد سامي مالك وادي دجلة ماجد سامي مالك وادي دجلة

استنكر ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، الغاء هدف التعادل لفريقه، فى مرمي النادي الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة.



وكان خالد رضا، أحرز هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 63، قبل ان يعود جهاد جريشة، الي الـ VAR، ويلغي الهدف، بداعي التسلل .



وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية"؛ وذلك تعليقا علي إلغاء الـ VAR لهدف فريقه دون وجود سبب واضح .

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.