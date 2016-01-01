ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية

آخر الأخباراخبار الرياضة › ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية

صورة الخبر: ماجد سامي مالك وادي دجلة
ماجد سامي مالك وادي دجلة

استنكر ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، الغاء هدف التعادل لفريقه، فى مرمي النادي الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة.

وكان خالد رضا، أحرز هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 63، قبل ان يعود جهاد جريشة، الي الـ VAR، ويلغي الهدف، بداعي التسلل .

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية"؛ وذلك تعليقا علي إلغاء الـ VAR لهدف فريقه دون وجود سبب واضح .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71276

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager