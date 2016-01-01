استنكر ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، الغاء هدف التعادل لفريقه، فى مرمي النادي الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة.
وكان خالد رضا، أحرز هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 63، قبل ان يعود جهاد جريشة، الي الـ VAR، ويلغي الهدف، بداعي التسلل .
وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية"؛ وذلك تعليقا علي إلغاء الـ VAR لهدف فريقه دون وجود سبب واضح .
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التعليقات على ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية
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