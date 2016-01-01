ننشر.. شروط التحويلات ونقل القيد بكلية تجارة عين شمس



كلية تجارة عين شمس كلية تجارة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن شروط التحويلات ونقل القيد ، لكلية التجارة بحامعة عين شمس للعام الجامعى 2020/2021.



حيث وافق مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس على الشروط الخاصة بالتحويلات ونقل القيد الآتیة :-



بالنسبة للفرقة الأولى : يمكن تعدیل الترشیح: بالنسبة للطلاب الجدد یتم تعدیل الترشیح وفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات ، ويمكن نقل القید للفرقة الأولى من الكلیات غیر المناظرة بشرط حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلیة سنة الحصول على الثانویة.

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وبالنسبة للطلاب المفصولین: یتم الإلتحاق بالكلیة بشرط حصول الطالب على مجموع فى الثانویة العامة یكون قد قبلته الكلیة عند حصوله على الثانویة العامة أو هذا العام أیهما أفضل للطالب كما یتم التحاق الطلاب المفصولین من كلیات الهندسة الحاصلین على دبلوم المدارس الصناعیة نظام السنوات الخمس.أما عن المؤهلات العلیا: فيتم التحاق المؤهلات العلیا بالكلیة بالفرقة الأولى انتساب موجه دون النظر لسنة تخرجهم.وبالنسبة للحاصلین على بكالوریوس العلوم العسكریة یشترط موافقة هیئة التدریب بالقوات المسلحة على الانتساب ، وبالنسبة للحاصلین على لیسانس حقوق وشرطة (ضابط شرطة) یشترط موافقة إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلیة على الانتساب.أما بالنسبة للفرقة الثانیة والثالثة فيتشرط : أن یكون الطالب ناجح و منقو ًلا إلى فرقة أعلى فى الكلیة المحول منها ، و أن یكون محل الإقامة ضمن التوزیع الجغرافى للكلیة ، وألا تزید نسبة المحولین عن (20 (% من عدد الطلاب المقیدین بالفرقة المطلوب التحویل إلیها ، وألا تزید المواد التحمیلیة ومواد الرسوب مجتمعه عن (3 (ثلاث مواد .و بالنسبة للفرقة الثانیة إعداد فنیین : یتم تحویل الطلاب الحاصلین على إعداد الفنیین بدون النظر لنوع الثانویة العامة الحاصلین علیها قبل إلتحاقهم بالمعهد.وفيما يخص برامج الساعات المعتمدة (انجلیزى): فلائحة برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجلیزیة لا تنص على قبول تحویلات ، أما عن برامج الساعات المعتمدة (اللغة العربیة) فيقبل تحویلات من الجامعة طبقا للمادة (16 (من اللائحة الطلابیة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربیة .جدير بالذكر أنه لا يتم قبول أى تحویلات الى شعبة اللغات من الكلیات المناظرة للعام الجامعى 2021/2020 ، كما لا يتم قبول أي تحویلات من تجارة القاهرة – تجارة حلوان (القاهرة الكبرى).