لراغبي الانضمام لـ جيش مصر الأبيض.. شروط الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف في جامعة حلوان

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صورة الخبر: كلية التمريض بجامعة حلوان
كلية التمريض بجامعة حلوان

اعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء برنامج معتمد مكثف للتمريض لخريجى الجامعات ، مشيرا الى ان مدة دراسة البرنامج هى 24 شهرآ فقط بالاضافة الى 6 اشهر امتياز ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل بالاضافة الى الفصل التمهيدى .

وننشر لراغبى الانضمام للبرنامج شروط التقديم و هى :

1/ ان يكون الطالب من الشعبة العلمية فى الثانوية العامة

2/ ان يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس والليسانس بمعدل تراكمى لا يقل عن 60%

3/ ان تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى له فى الثانوية العامه

4/ اجتياز المقابلة الشخصية

5/ اجتياز الكشف الطبى
6/ واجتياز بعض المقررات التأهيلية التى تعدها الكلية للتجهيز الكلية

7/ وفى حالة كان الطالب من شعبة علمى رياضة فى الثانوية العامة يجب على دراسة مادة الاحياء خلال فترة الدراسة التأهيلية

ويتميز البرنامج المكثف، بالآتي :

- دراسة مقررات كلية التمريض ولكن فى مدة زمنية اقل

- ويحصل خريج البرنامج على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج

وأوضحت الكلية ان اخر موعد التقدم للبرنامج و تسليم اوراق الالتحاق من الخميس 10 سبتمبر وتعقد المقابلات الشخصية الثلاثاء 15 سبتمبر .

المصدر: elbalad

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