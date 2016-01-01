كلية التمريض بجامعة حلوان
اعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء برنامج معتمد مكثف للتمريض لخريجى الجامعات ، مشيرا الى ان مدة دراسة البرنامج هى 24 شهرآ فقط بالاضافة الى 6 اشهر امتياز ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل بالاضافة الى الفصل التمهيدى .
وننشر لراغبى الانضمام للبرنامج شروط التقديم و هى :
1/ ان يكون الطالب من الشعبة العلمية فى الثانوية العامة
2/ ان يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس والليسانس بمعدل تراكمى لا يقل عن 60%
3/ ان تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى له فى الثانوية العامه
4/ اجتياز المقابلة الشخصية
5/ اجتياز الكشف الطبى
6/ واجتياز بعض المقررات التأهيلية التى تعدها الكلية للتجهيز الكلية
7/ وفى حالة كان الطالب من شعبة علمى رياضة فى الثانوية العامة يجب على دراسة مادة الاحياء خلال فترة الدراسة التأهيلية
ويتميز البرنامج المكثف، بالآتي :
- دراسة مقررات كلية التمريض ولكن فى مدة زمنية اقل
- ويحصل خريج البرنامج على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج
وأوضحت الكلية ان اخر موعد التقدم للبرنامج و تسليم اوراق الالتحاق من الخميس 10 سبتمبر وتعقد المقابلات الشخصية الثلاثاء 15 سبتمبر .
التعليقات على لراغبي الانضمام لـ جيش مصر الأبيض.. شروط الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف في جامعة حلوان
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