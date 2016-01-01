لراغبي الانضمام لـ جيش مصر الأبيض.. شروط الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف في جامعة حلوان



كلية التمريض بجامعة حلوان كلية التمريض بجامعة حلوان

اعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء برنامج معتمد مكثف للتمريض لخريجى الجامعات ، مشيرا الى ان مدة دراسة البرنامج هى 24 شهرآ فقط بالاضافة الى 6 اشهر امتياز ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل بالاضافة الى الفصل التمهيدى .



وننشر لراغبى الانضمام للبرنامج شروط التقديم و هى :



1/ ان يكون الطالب من الشعبة العلمية فى الثانوية العامة

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2/ ان يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس والليسانس بمعدل تراكمى لا يقل عن 60%3/ ان تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى له فى الثانوية العامه4/ اجتياز المقابلة الشخصية5/ اجتياز الكشف الطبى6/ واجتياز بعض المقررات التأهيلية التى تعدها الكلية للتجهيز الكلية7/ وفى حالة كان الطالب من شعبة علمى رياضة فى الثانوية العامة يجب على دراسة مادة الاحياء خلال فترة الدراسة التأهيليةويتميز البرنامج المكثف، بالآتي :- دراسة مقررات كلية التمريض ولكن فى مدة زمنية اقل- ويحصل خريج البرنامج على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامجوأوضحت الكلية ان اخر موعد التقدم للبرنامج و تسليم اوراق الالتحاق من الخميس 10 سبتمبر وتعقد المقابلات الشخصية الثلاثاء 15 سبتمبر .