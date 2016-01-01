نتيجة طعون الثانوية الأزهرية برقم الجلوس الآن



الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، عن نتائج طعون الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.



ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الاطلاع على نتيجة الطعون برقم الجلوس، من خلال الرابط التالي، https://bit.ly/3h2ldoq



ومن المقرر أن تنتهي الطعون فى 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

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ويحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.