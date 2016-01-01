اذا كنتي ترغبين في تقديم وصفة جديدة لاسرتك يمكنك تحضير الدجاج الهندي بالكاري الحار
المقادير:
1 كج دجاج مع العظم أو بدونه حسب الرغبة
3 حبات بصل
4 قرون فلفل أخضر حار أو حلو حسب الرغبة
2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة
3 ملاعق كزبرة خضراء مفرومة
نصف كوب زيت ذرة
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل و الثوم المهروس
ملح حسب الرغبة
1 كوب ماء.
التوابل :
5 حبات فلفل اسود
عود قرفة
3 حبة هيل
1 حبة قرنفل
1 ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة اليابسة
1 ورقة غار
نصف ملعقة صغيرة حبوب كمون
1 ملعقة صغيرة من الكاري.
طريقة التحضير:
1- نضع التوابل في مقلاة على النار و نجففهم بتقليبهم لمدة 5 دقائق
ثم نبردهم قليلًا و نطحنهم بواسطة مطحنة التوابل.
2- نضع الزيت في قدر على النار و نضيف البصل و هريس الزنجبيل و الثوم و نقلبهم قليلًا نضيف الفلفل الاخضر ونقلبه أيضًا حتى تذبل جميع المكونات .
3- نضيف الطماطم الى القدر و نغطيه حتى تذوب البندورة.
4- نضيف قطع الدجاج و التوابل التي قمنا بطحنها و نقلب جميع المكونات.
5- نضيف الملح حسب الرغبة و كوب من الماء ثم نغطي القدر ونتركه حتى ينضج الدجاج.
قبل التقديم نزينه بالكزبرة الخضراء و نقدمه مع الأرز الأبيض .
وصحتين وألف هنا.
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التعليقات على لذيدة وجديدة... طريقة عمل الدجاج بالكاري على الطريقة الهندية
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