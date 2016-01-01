بعد التحذير من ارتفاع درجات الحرارة .. 6 نصائح لحماية طفلك من الحر



نصائح لحماية طفلك من الحر نصائح لحماية طفلك من الحر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة ليكون الطقس شديد الحرارة خلال الأيام القادمة، وتتخطى الـ40 درجة.



قدم الدكتور محمد سالم انور، اخصائي اطفال وحديثي ولادة، نصائح يجب مراعاتها مع الأطفال في الأجواء شديدة الحرارة:



-لابد من تخفيف الملابس قدر الإمكان وجعلها قطنية.

-الاستحمام بماء فاتر مره او مرتين يوميا مع الاهتمام بتنظيف ثنايا الجلد جيدا بليفه ناعمه أو فوطه وشطف بقايا الصابون جيدا وتجنب وضع الزيوت على الجلد.

-يمكن استخدام المراوح او اجهزة التبريد مع مراعاة تجنب التغيير المفاجئ في درجة الحراره.

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-تجنب تعرض الطفل لأشعة الشمس المباشره او درجة حراره الجو المرتفعه لتجنب ضربات الشمس والجفاف.-عند حدوث اعراض النزلات المعوية (قئ واسهال) يجب عرض الطفل على الطبيب واتباع التعليمات الطبية واستخدام محلول معالجة الجفاف عند الحاجة لتجنب دخول الطفل في جفاف شديد بشكل اسرع في الأجواء الحاره.-تناول كميات كبيرة من الماء للأطفال فوق سن ٦شهور في الايام شديدة الحراره القادمة .-زيادة كمية الرضاعة او عدد الرضعات للأطفال الرضع تحت ٦شهور.-يمكن اعطاء محلول معالجة الجفاف بعد وضع الكيس في ٤٠٠ سم ماء سبق غليه وتركه يبرد ويعطى عدد ملاعق صغيره بعدد مساوي لوزن الطفل حوالي مرتين او ثلاثه يوميا خاصة في المناطق الحاره او عند ارتفاع درجة حرارة الجو اكثر من ٤٠ درجه سيليزيه. ووضع باقي المحلول في الثلاجه لمدة ٢٤ساعة.-تجنب ترك وجبات الأطفال خارج الثلاجة فترات طويلة لأن الميكروبات تنمو بشكل أسرع في الأجواء الحارة .-عند ارتفاع درجة حرارة الطفل لأي سبب يجب تحميم الطفل واستخدام الكمادات وخوافض الحرارة واتباع تعليمات الطبيب المعالج لتجنب الجفاف.