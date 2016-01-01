بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة.. فيديو

تعد كرات الكفتة بالجبنة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك في وجبة الغداء بأسهل الخطوات.
ونقدم لك طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة في المنزل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير كرات الكفتة بالجبنة
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
بيضة
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