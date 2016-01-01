بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة.. فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة.. فيديو

صورة الخبر: كرات الكفتة بالجبنة
كرات الكفتة بالجبنة

تعد كرات الكفتة بالجبنة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك في وجبة الغداء بأسهل الخطوات.

ونقدم لك طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة في المنزل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير كرات الكفتة بالجبنة
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
بيضة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
3 ملعقة كبيرة بقسماط
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح وفلفل

طريقة تحضير كرات الكفتة بالجبنة
-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل
-ثم يضاف البقدونس وبقسماط ثم تحشى بالجبنة وتخلط بها
-ثم تقلب جيدا وتشكل أقراص صغيرة وتسوى في قليل من الزيت
-ثم تقدم وتزين بالبقدونس

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56262

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager