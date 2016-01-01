علاج قرصة النحلة بـ 3 طرق مختلفة في البيت



علاج قرصة النحلة علاج قرصة النحلة

يمكن علاج قرصة النحلة بخطوات بسيطة، دون التسبب في أذى بالمنطقة المصابة بالقرص، وتسبب قرصة النحلة في وخز سريع ولكنه مخيف لا يترك ورائه أكثر من مجرد بقعة مؤلمة، لذا سنقوم فيما يلي بذكر طرق علاج قرصة النحلة .



يمكن أن تكون قرصة النحل خطيرًا بقدر ما هو رائع ، لذلك من المهم معرفة كيفية التعامل وعلاج قرصة النحل بمكونات بسيطة، حيث يحتوي سم النحل الذي يفرزه عند القرص مجموعة من البروتينات التي تؤثر على جهاز المناعة وتسبب الألم والتورم.



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علاج قرصة النحلة للأطفالبالنسبة للأطفال الذين يعانون من الحساسية ، يمكن أن تكون قرصة النحلة مهددة للحياة، لذا فهم يكونون في أمس حاجة لمعرفة علاج قرصة النحلة للأطفال بطريقة سريعة وبمكونات متوفرة داخل المنزل.يمكن علاج قرص النحل للأطفال الذين لديهم حساسية من سم النحل، والذي غالبا ما يظهر عليهم رد فعل شديد تجاه اللدغة، والتي تسمى الحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تكون مميتة في بعض الحالات.عند التعامل وعلاج قرص النحل للأطفال، قم بإزالة اللدغة بأسرع ما يمكن ، بحيث يكون للسم وقت أقل للقيام بعمله، لذا عليك بسحب ابرة النحلة بأصابعك، أو اكشطها بعيدًا باستخدام بطاقة ائتمان.1- اغسل المنطقة برفق بالماء والصابون :ضع كيس ثلج أو منشفة مبللة باردة على لسعة النحلة لبضع دقائق.2- مسكن للألم :إذا كان طفلك الصغير يعاني من الألم ، فإن جرعة مناسبة لعمره من الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين ستخفف الألم، ولا يجب ان تعطي الإيبوبروفين لطفل اقل من 6 أشهر).3- مضاد للحساسية والحكة :إذا كان طفلك يعاني أيضًا من الحكة، اسأل طبيبك إذا كان بإمكانك إعطاء مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية، ويمكن أيضًا استخدام غسول الكالامين أو كريم كورتيكوستيرويد لعلاج لسعات النحل عند الأطفال (فهي تخفف الحكة).من المهم بشكل خاص التعامل مع أي حكة حتى لا يميل طفلك إلى الهرش فيتسبب في حدوث جرح مفتوح، او خدش يتسلل منها البكتيريا المسببة للعدوى.4- الذهاب للطبيب:اصطحب طفلك إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، إذا كانت قرصة النحلة داخل الفم، حيث يمكن ان تتسبب في انتفاخ الأغشية المخاطية، وتسبب في انسداد مجرى الهواء.علاج قرصة النحلة في البيتما لم تكن لديك حساسية من النحل أو تعاني من علامات رد فعل تحسسي شديد، يمكنك علاج قرصة النحل في البيت، وإذا لسعتك نحلة العسل، فقم بإزالة اللسعة على الفور بحافة ظفرك أو ببطاقة الائتمان، فهذا يساعد في الحد من كمية السموم التي تطلق داخل جلدك.ثم الخطوة الثانية في علاج قرصة النحل في البيت تقوم بغسل مكان قرصة النحلة بالماء والصابون، مع وضع الثلج على موضع قرصة النحل هو الطريقة الأكثر فعالية لتقليل امتصاص السم، بالإضافة إلى أنها تساعد أيضًا على تقليل التورم.ولا تدعم الأبحاث العلمية معظم العلاجات المنزلية لأعراض لسعة النحل، ومع ذلك فقد تم تناقلها لأجيال، ويمكن ان تساعدك علاج قرصة النحلة في البيت من تخفيف أعراض لسعة النحل، وتشمل:1- العسل :قد يساعد العسل في التئام الجروح والألم والحكة؛ حيث يمكن وضع كمية صغيرة على المنطقة المصابة، ثم غطيها بضمادة فضفاضة واتركيها لمدة تصل إلى ساعة.2- صودا الخبزيمكن أن تساعد عجينة مصنوعة من صودا الخبز والماء في تحييد قرصة النحلة لتقليل الألم والحكة والتورم، وتتم عبر وضع طبقة سميكة من معجون صودا الخبز على المنطقة المصابة، ثم غطي المعجون بضمادة. اتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل.3- خل حمض التفاح :يعتقد بعض الناس أن الخل يساعد في التخلص من سم النحل و تحييده، لذا عليك نقع مكان قرصة النحلة في حوض من خل التفاح المخفف لمدة 15 دقيقة على الأقل؛ حيث يمكنك أيضًا نقع ضمادة أو قطعة قماش في الخل ثم وضعها على مكان اللدغة.4- معجون الأسنان :من غير الواضح لماذا يمكن أن يساعد معجون الأسنان قرصة النحل؛ يدعي بعض الناس أن معجون الأسنان القلوي يحيد سم نحل العسل الحمضي، ومع ذلك ، إذا كان هذا صحيحًا ، فلن يعمل معجون الأسنان على سم الدبور القلوي، في كلتا الحالتين ، يعتبر معجون الأسنان علاجًا منزليًا غير مكلف وسهل المحاولة به، لذا ضع القليل منه على المنطقة المصابة.5- قرص الأسبرين :من علاج قرص النحلة في البيت الشائعة لتقليل الألم والتورم الناتج علاج قرصة النحل في البيت وضع الأسبرين الرطب أو معجون الأسبرين على مكان اللدغة.6- الصبار :يُعرف الصبار بقدرته على تلطيف الجلد وتخفيف الآلام، إذا كان لديك نبات الصبار ، قوم بتقطيع قطعة ورق واعصر الجل مباشرة على المنطقة المصابة.7- كريم الآذريون :ويعتبر كريم الآذريون مطهر يستخدم لـ شفاء علاج قرصة النحل في البيت وتخفيف تهيج الجلد، لذا يمكن وضع الكريم مباشرة على مكان اللدغة وقم بتغطيته بضمادة.8- زيت اللافندر :يحتوي زيت اللافندر الأساسي على قدرات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف التورم و علاج قرصة النحل في البيت، وقم بتخفيف الزيت العطري وزيت ناقل ، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وزيت اللافندر ضع بضع قطرات من الخليط على مكان اللدغة.9- زيت شجرة الشاي :زيت شجرة الشاي مطهر طبيعي، وقد يخفف من آلام لدغة النحل، لذا يمكن علاج قرصة النحل في البيت عبر وضع قطرة من زيت شجرة الشاي على مكان اللدغة.10-زيت نبتة سانت جون :ويمكن استخدام زيت نبتة سانت جون في علاج قرصة النحلة في البيت؛ حيث سوف يسحب هذا المكون السم بينما تقلل من التورم والألم.علاج قرصة النحلة بالثومويمكن علاج قرصة النحلة بالثوم؛ حيث ان الثوم من المكونات الطبيعية وذلك لاحتوائه على مضادات حيوية طبيعية، لذا يعتبر الثوم من أفضل العلاجات المطلقة للسعات النحل، وذلك لأن خصائصه تساعد في التخلص من التورم، والإحمرار، وايضا الحكة الناتجة عن قرص النحلة.ويمكن استخدام فصوص الثوم في علاج قرصة النحلة بالثوم، وذلك لأنه يحظى بتقدير كبير لخصائصه في تخفيف الآلام، وليس عليك سوى سحق فصوص من الثوم، ثم الضغط عليها لإنزال العصارة على منطقة اللدغة.