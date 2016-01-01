كبسولات لعلاج حب الشباب.. أدوية منع الحمل أبرزها



كبسولات لعلاج حب الشباب كبسولات لعلاج حب الشباب

يبحث الكثيرون عن كبسولات لعلاج حب الشباب، وهي مشكلة مزمنة يواجهها أصحاب البشرة الدهنية، وتصيب الشباب والفتيات في مرحلة المراهقة، وفيما يلي أبرز كبسولات لعلاج لحب الشباب يمكن العثور عليها بسهولة في الصيدليات.



بالنسبة لـ كبسولات علاج حب الشباب، فلا يجب ان تكتفي بها فقط فعلينا ايضا ان نهتم ببروتين العناية بالبشرة اليومي، حتى تحصل على افضل النتائج وتتخلص من حب الشباب نهائيا.



ومن أبرز كبسولات لعلاج حب الشباب التي تباع في الصيدليات والمتداول استخدامها ويتم وصفها من قبل الأطباء دائما:

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1- مضادات حيوية:بالنسبة لمن يعانون من حب الشباب المتوسط ​​إلى الشديد، قد تحتاج إلى مضادات حيوية عن طريق الفم لتقليل البكتيريا ومكافحة الالتهاب، وعادة ما يكون الخيار الأول لعلاج حب الشباب هو التتراسيكلين، مثل مينوسيكلين أو دوكسيسيكلين - أو ماكروليد، ويجب استخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم لأقصر وقت ممكن لمنع مقاومة المضادات الحيوية.2- موانع الحمل الفموية المركبة:تمت الموافقة على أربعة موانع حمل فموية مركبة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ك كبسولات لعلاج حب الشباب لدى النساء اللاتي يرغبن أيضًا في استخدامها لمنع الحمل، وذلك لأنها منتجات تجمع بين الإستروجين والبروجستين، ولكن يجب أن تحذر من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لهذه الأدوية هي زيادة الوزن وألم الصدر والغثيان، ومن المضاعفات الخطيرة المحتملة زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم بشكل طفيف.3- العوامل المضادة للأندروجين:ويمكن اعتبار دواء سبيرونولاكتون (ألداكتون) للنساء والمراهقات إذا لم تساعد المضادات الحيوية عن طريق الفم، وهو يعمل عن طريق منع تأثير هرمونات الأندروجين على الغدد الدهنية، تشمل الآثار الجانبية المحتملة الم في الثدي وزيادة ألم الدورة الشهرية.4- الايزوتريتنون:وهو دواء قوي للأشخاص ويستخدم كبسولات لعلاج حب الشباب الشديد، والايزوتريتنون الفموي فعال جدا، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة التهاب القولون التقرحي وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار والعيوب الخلقية الشديدة.