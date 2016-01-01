بفضل مضادات الأكسدة.. تعرف على فوائد ماء البصل للتخسيس



فوائد ماء البصل للتخسيس فوائد ماء البصل للتخسيس

هناك العديد من فوائد ماء البصل الغير معلومة بالنسبة لنا، ويرجع ذلك بفضل العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية التي ثبت أنها تعزز الصحة العامة للجسم، وتساهم في التخلص من الدهون الزائدة، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر أبرز فوائد ماء البصل.



ويحتوي البصل على خصائص طبية؛ حيث تعرف فوائد ماء البصل منذ العصور القديمة ، مما جعلهم يستخدمونه في علاج العديد من أمراض، مثل: الصداع وأمراض القلب وتقرحات.



فوائد ماء البصل للتخسيس

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يعتبر البصل من الأطعمة الصحية، وهو أحد الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن أو تعزيز المناعة؛ حيث أن فوائد ماء البصل للتخسيس يعمل على تنظيف الجسم من الداخل، وبالتالي تعزيز بكتيريا الأمعاء المسؤولة عن الهضم، وتحسن الصحة العامة للجسم.ومن فوائد ماء البصل للتخسيس أنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون، ولكنه ملئ بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة المعروفة بتحسين التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن.ويقترح خبراء الصحة أن شرب ماء البصل على معدة فارغة قد يساعد في التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم، ويتم استخراج ماء البصل عن طريق تقشير القشرة الخارجية للبصلة و طحنها في الخلاط ببعض الماء، مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل وتصفيته قطع البطل من الماء، وتناوله ملعقة من الخليط كل صباح.