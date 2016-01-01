

طريقة عمل خليط البان كيك.. 4 وصفات مختلفة طريقة عمل خليط البان كيك.. 4 وصفات مختلفة

خليط البان كيك من الوصفات السهلة والبسيطة، والتى تتواجد جميع مكوناتها في المنزل، ويمكن عمل خليط البان كيك في أقل من 5 دقائق، كما يمكنك اضافة النكهات المفضلة لك، ولأسرتك بشكل سريع، وإعداد خليط البان كيك وتقديمه لأطفالك بخطوات سريعة...



- خليط البان كيك الجاهز:



مكونات خليط البان كيك

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1 كوب دقيق لجميع الأغراض2 ملاعق كبيرة سكر أبيض2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر1 ملعقة صغيرة ملح1 بيضة مخفوقة1 كوب حليب2 ملاعق كبيرة زيت نباتي- طريقة تحضير خليط البان كيك الجاهزالخطوة 1في وعاء كبير ، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح.اصنع حفرة في الوسط ، واسكب الحليب والبيض والزيت، وامزج المكونات حتى تصبح ناعمة.الخطوة 2سخني مقلاة أو مقلاة مدهونة قليلًا بالزيت على نار متوسطة عالية، صب الخليط أو اغرفه على صينية الخبز ، باستخدام ربع كوب تقريبًا لكل فطيرة.اقرأ ايضًا | البان كيك بطريقة جديدة أحلى من المطاعم- خليط البان كيك فرشليلا يحتاج البان كيك الكثير من المكونات، ستأخذ ببساطة بعض المكونات الجافة وتخلطها مع الزبدة والبيض والحليب.خليط البان كيك الجاف4 أكواب طحين لجميع الأغراض3 ملاعق كبيرة بيكنج بودر2 ملاعق صغيرة من صودا الخبز1 ملعقة صغيرة ملح3 ملاعق كبيرة سكرلصنع الفطائر1 كوب من خليط البان كيك أعلاه1 بيضة1 كوب حليب1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة أو زيتطريقة تحضير البان كيكامزج جميع المكونات. (يمكنك بسهولة مضاعفة أو ثلاثة أضعاف هذا الجزء)يحفظ محكم الغلق في مكان بارد وجاف.لصنع الفطائريسخن ويدهن مقلاة أو صينية على نار متوسطة إلى عالية.يمزج 1 كوب من مزيج البان كيك مع البيض والحليب والزبدة أو الزيت.يسكب 1/3 كوب من الخليط ويطهى حتى تظهر الفقاعات على سطح الفطائر (حوالي 3-4 دقائق)، اقلبه واتركه حتى يصبح الجانب السفلي ذهبيًا فاتحًا (دقيقة إلى دقيقتين أخرى).اقرأ ايضًا | 3 طرق مختلفة لتحضير البان كيك- خليط البان كيك بدون بيضمكونات البان كيك بدون بيض1 وربع كوب دقيق لجميع الأغراض1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر1 ملعقة كبيرة سكر1⁄4 ملعقة صغيرة ملح1 كوب حليب خالي الدسم أو 1٪2 ملاعق كبيرة زيت نباتي2 ملاعق كبيرة ماءطريقة تحضير البان كيك بدون بيضاخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والسكر والملح في وعاء متوسط.يُمزج الحليب والزيت والماء. أضف إلى المكونات الجافة.يقلب فقط حتى يتبلل.قم برش مقلاة كبيرة أو صينية برذاذ طهي غير لاصق أو امسحها برفق بالزيت، تسخين مقلاة أو صينية على نار متوسطة عالية (350 درجة في مقلاة كهربائية)، لكل فطيرة ، اسكب حوالي ربع كوب من الخليط على صينية الخبز الساخنة.تكون الفطائر جاهزة للانقلاب عندما تنتشر الفقاعات في كل مكان ، وتظهر بعض الفقاعات ، وتبدأ الحواف في الظهور جافة، اقلب البان كيك، اخبزيها حتى تصبح القاع بنية وجافة.كما يمكن اضافة ...جرب إضافة الموز الطازج أو التوت الأزرق إلى خليط البان كيك قبل الطهي.جرب استخدام كوب دقيق القمح الكامل ونصف كوب دقيق متعدد الأغراض لمزيد من الحبوب الكاملة، أضف 1-2 تيرابايت من الماء إذا كان الخليط سميكًا جدًا.لمعرفة ما إذا كانت المقلاة ساخنة بدرجة كافية ، رشي بضع قطرات من الماء، إذا كانت القطرات تتدحرج ، فإن الحرارة مناسبة تمامًا.ضعي فوقها صلصة التفاح أو الفاكهة الطازجة أو الزبادي.- خليط البان كيك كم يجلس بالثلاجةطريقة تخزين عجينة الفطائر لزيادة مدة صلاحيتها ، اعتمادًا على المكونات التي استخدمتها، لقد قمنا بوضع بعض الاختراقات الإضافية والنصائح المفيدة لمساعدتك في الحصول على بان كيك، ومده جلوسة في الثلاجةيجب عليك ان تترك العجين في الخارج لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة الطبيعية، نظرًا لأن خليط البان كيك يحتوي عادةً على الحليب والبيض ، فإننا نقترح الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين كحد أقصى، بعد ذلك ، يمكن ان تضع العجين في الثلاجة لندة يومين.ويجب أن تدوم عجينة البان كيك القياسية لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام عند تخزينها في الثلاجة ، اعتمادًا على تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج في الحليب والبيض.إذا انتهت صلاحية البيض والحليب قبل هذه النافذة ، فإننا نقترح استخدام الخليط بما يتماشى مع تواريخ انتهاء الصلاحية المدرجة على العبوة ، مع أي تاريخ يقع أولًا.