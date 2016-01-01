أعلنت وسائل إعلام مصرية القبض على رجل أعمال مطلوب من الأجهزة الأمنية ضبطه، للتنفيذ عليه فى 428 حكما قضائيا.
وأوضحت أن هذه الأحكام الصادرة ضده فى قضايا "شيكات، تبديد"، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 471 سنة، حيث تم القبض عليه أثناء تواجده بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن الأمن المصري تمكن أيضا من قتل أخطر مجرم في سوهاج والذي أطلق على نفسه لقب "خط الصعيد" إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسوهاج، حيث تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها نحو 300 سنة سجن.
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التعليقات على مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من 471 سنة سجن
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