هل الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا ؟.. سؤال يثير الجدل منذ بداية وباء فيروس كورونا، ونستعرض في السطور التالية، آخر ما توصلت إليه الدراسات العلمية حول هل أن الحوامل هن أكثر عرضة للإصابة بكورونا مقارنة بغيرهم.
موقع "إنسايدر"الأمريكي، قال إن الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، ذكرت أن النساء الحوامل تتعرض لخطر أكبر للإصابة بالمضاعفات والوفيات الشديدة من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، لذلك "يجب اعتبارهن من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بكورونا".
ومع ذلك، لا يبدو أنهم معرضون بشكل خاص لكوفيد 19 بالطريقة التي يحدث بها للمرضى كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة سابقة مثل أمراض الرئة أو القلب، بحسب ما قالت الدكتورة جين فان ديس، طبيبة أمراض النساء والتوليد بأمريكا.
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التعليقات على خدي بالك.. النساء الحوامل أقل مناعة في زمن كورونا
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