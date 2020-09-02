خدي بالك.. النساء الحوامل أقل مناعة في زمن كورونا

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خدي بالك.. النساء الحوامل أقل مناعة في زمن كورونا

هل الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا ؟.. سؤال يثير الجدل منذ بداية وباء فيروس كورونا، ونستعرض في السطور التالية، آخر ما توصلت إليه الدراسات العلمية حول هل أن الحوامل هن أكثر عرضة للإصابة بكورونا مقارنة بغيرهم.



موقع "إنسايدر"الأمريكي، قال إن الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، ذكرت أن النساء الحوامل تتعرض لخطر أكبر للإصابة بالمضاعفات والوفيات الشديدة من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، لذلك "يجب اعتبارهن من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بكورونا".

ومع ذلك، لا يبدو أنهم معرضون بشكل خاص لكوفيد 19 بالطريقة التي يحدث بها للمرضى كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة سابقة مثل أمراض الرئة أو القلب، بحسب ما قالت الدكتورة جين فان ديس، طبيبة أمراض النساء والتوليد بأمريكا.

وأوضحت: "بينما أعتقد أن النساء الحوامل يجب أن يمارسن كل درجة ممكنة من التباعد الاجتماعي، لا أعتقد أن النساء الحوامل يجب أن يشعرن بالذعر.. نحن فقط لا نرى البيانات التي تظهر أن الفيروس يهاجم جهاز المناعة بنفس الطريقة التي يهاجم بها أي شخص ، على سبيل المثال ، فوق سن السبعين".
ومع ذلك ، هناك تباين عرقي، حيث وجد تحليل من مركز السيطرة على الأمراض CDC أن النساء الحوامل من ذوي البشرة السمراء واللاتينيات يتأثرن بشكل غير متناسب بـ COVID-19.

ويجب على جميع النساء وعائلاتهن أن يفعلوا ما في وسعهم لحماية أنفسهم من المرض وهذا يعني أخذ التباعد الاجتماعي على محمل الجد، وغسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب أي شخص يبدو مريضًا.

وأضافت فان ديس، يجب على النساء مواصلة زياراتهن السابقة للولادة عند الطبيب، يمكنهن أيضاً التواصل مع الأطباء عبر الإنترنت من خلال خدمات الكشف الطبي عن بعد.

المصدر: صوت الامه

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