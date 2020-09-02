تعاونت مصممة الأحذية، روثي ديفيس، مع ديزني لإطلاق مجموعة أحذية حصرية للاحتفال بالعرض الأول القادم لفيلم "مولان" الواقعي، ويتضمن خط الإنتاج سبعة أزواج من الأحذية والتى تتراوح أسعارها مابين 398 دولارًا إلى 898 دولارًا، وتم تصميم معظم الأحذية في المجموعة بكلمة "محارب" تكريمًا لبطلة ديزني الشهيرة، وفقًا لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider".
وقالت ديفيس في بيان صحفي أصدرته ونشر على موقع "Insider"، إنها غالبًا ما تفضل طبع كلمات التشجيع على الأحذية حتى تشعر المرأة عندما ترتديها بأنها على استعداد لمواجهة العالم، لذلك اختارت كلمة "محارب"، بعد مشاهدتها فيلم "مولان"، لتكون مصدر إلهام وتشجيع وتقوية المرأة.
وحذاء "محارب 1" عبارة عن حذاء ذو منصة مع سحاب خلفي يأتي باللونين الأسود والأحمر، ومتاح للشراء بسعر 698 دولارا، وحذاء "محارب2"، عبارة عن حذاء رياضي ذو منصة إسفينية يبلغ سعره 598 دولارا، و يتميز بتزويده بحزام جلدي.
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التعليقات على أحذية رياضية وصيفية مستوحاة من شخصية "مولان".. مناسبة لعشاق الكارتون
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