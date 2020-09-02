

أحذية رياضية وصيفية مستوحاة من شخصية "مولان".. مناسبة لعشاق الكارتون أحذية رياضية وصيفية مستوحاة من شخصية "مولان".. مناسبة لعشاق الكارتون

تعاونت مصممة الأحذية، روثي ديفيس، مع ديزني لإطلاق مجموعة أحذية حصرية للاحتفال بالعرض الأول القادم لفيلم "مولان" الواقعي، ويتضمن خط الإنتاج سبعة أزواج من الأحذية والتى تتراوح أسعارها مابين 398 دولارًا إلى 898 دولارًا، وتم تصميم معظم الأحذية في المجموعة بكلمة "محارب" تكريمًا لبطلة ديزني الشهيرة، وفقًا لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider".



وقالت ديفيس في بيان صحفي أصدرته ونشر على موقع "Insider"، إنها غالبًا ما تفضل طبع كلمات التشجيع على الأحذية حتى تشعر المرأة عندما ترتديها بأنها على استعداد لمواجهة العالم، لذلك اختارت كلمة "محارب"، بعد مشاهدتها فيلم "مولان"، لتكون مصدر إلهام وتشجيع وتقوية المرأة.



وحذاء "محارب 1" عبارة عن حذاء ذو ​​منصة مع سحاب خلفي يأتي باللونين الأسود والأحمر، ومتاح للشراء بسعر 698 دولارا، وحذاء "محارب2"، عبارة عن حذاء رياضي ذو منصة إسفينية يبلغ سعره 598 دولارا، و يتميز بتزويده بحزام جلدي.

وأما حذاء"محارب3"، هو عبارة عن حذاء مزود برباط ومطبوع عليه كلمة "المحارب" على كعب الذى يبلغ ارتفاعه 5.75 بوصة، والمصمم للنساء اللاتى تفضل ارتداء أحذية الكعب العالى، و يبلغ سعر هذا الحذاء 898 دولارا.وأشار التقرير إلى أن الحذاء "محارب 4"، عبارة عن حذاء رياضي عالي الجودة، مطبوع على نعله كلمة "محارب"، ومصمم للنساء اللاتى يفضلن ارتداء الأحذية الرياضية، ويتميز بأناقة تصميمه، ومتاح للشراء بسعر 498 دولارا.وصندل"محارب5"، هو عبارة عن صندل مصمم بكعب عالى ومزود بحزام متوسط ​​شفاف، ومتاح للشراء باللونين الأسود والأحمر بسعر 398 دولارا.ووفقًا لبيان صحفي الذى نشره موقع " Insider "، فإن مجموعة الأحذية المستوحاة من فيلم "مولان"، ستتوفر بخصم 40٪ من أسعارها في 4 سبتمبر احتفالاً لإصدار الفيلم.











