استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم على تراجع تأثرًا باضطراب تغذيه أسهم التكنولوجيا من الجلسة السابقة، بينما تلقت أسهم البنوك الدعم بفعل محادثات اندماج بين بنكين كبيرين في إسبانيا، وفقا لرويترز.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد أن شهد أسوأ جلسة في أكثر من شهر يوم الخميس. ويتجه المؤشر لتكبد خسارة 0.8 بالمئة في الأسبوع.
وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر المبكرة بعد أن سجلت أسوأ أداء في أكثر من أربعة أشهر يوم الخميس.
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التعليقات على الأسهم الأوروبية تتراجع بمستهل التعاملات تأثرًا بهبوط أسهم التكنولوجيا
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