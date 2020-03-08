الأسهم الأوروبية تتراجع بمستهل التعاملات تأثرًا بهبوط أسهم التكنولوجيا

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الأسهم الأوروبية تتراجع بمستهل التعاملات تأثرًا بهبوط أسهم التكنولوجيا

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم على تراجع تأثرًا باضطراب تغذيه أسهم التكنولوجيا من الجلسة السابقة، بينما تلقت أسهم البنوك الدعم بفعل محادثات اندماج بين بنكين كبيرين في إسبانيا، وفقا لرويترز.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد أن شهد أسوأ جلسة في أكثر من شهر يوم الخميس. ويتجه المؤشر لتكبد خسارة 0.8 بالمئة في الأسبوع.

وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر المبكرة بعد أن سجلت أسوأ أداء في أكثر من أربعة أشهر يوم الخميس.


وامتدت خسائر أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى بقية القطاعات والأسواق، فيما شهدت آسيا أيضا جلسة صباحية ضعيفة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس وتيرة تعافي الاقتصاد في البلاد.

وارتفعت أسهم بنكي بانكيا وكايكسا بنك في إسبانيا بعد أن قالا إنها يدرسان اندماجا سيتمخض عن أكبر بنك في البلاد.

المصدر: اموال الغد

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