استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت 13 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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التعليقات على بعد تراجعها 7 جنيهات.. ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 سبتمبر
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