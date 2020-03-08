

بعد تراجعها 7 جنيهات.. ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 سبتمبر بعد تراجعها 7 جنيهات.. ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 4 سبتمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت 13 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 848 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.وكانت أسعار الذهب في مصر، تراجعت خلال تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.