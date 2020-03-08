

ارتفاع المانجو وتراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة بأسبوع ارتفاع المانجو وتراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة بأسبوع

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، بينها المانجو، خلال الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما انخفضت أسعار عدد آخر بينها الطماطم والبصل.



ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة، بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.



بينما زاد سعر كيلو المانجو العويس بنحو 4 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 14 و32 جنيها، والمانجو الهندي بين 10 جنيهات و19 جنيها، بزيادة 3 جنيهات عن الجمعة الماضي.

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ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.أسعار الخضروات:الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.البطاطس بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.الفاصوليا بين 17 و21 جنيها، بتراجع 14 جنيها.الباذنجان البلدي بين جنيه و3.25 جنيه، بزيادة بين 25 قرشا و50 قرشا.الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.البامية بين 14 و18 جنيها، بزيادة جنيهين.أسعار الفاكهة:العنب البناتي الأصفر بين4 و 6 جنيهات، بتراجع جنيه.العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع بين جنيهين و3 جنيهات.البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بتراجع بين جنيه و3 جنيهات.الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.البطيخ بين 12 و18 جنيها.المانجو العويس بين 14 و 32 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.المانجو الهندي بين 10 جنيهات و19 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.