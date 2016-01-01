فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

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صورة الخبر: السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

المصدر: elbalad

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