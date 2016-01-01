التونسي أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الزمالك

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التونسي أنيس البدري

أشارت تقارير تلفزيونية عن اقتراب التونسي أنيس البدري من الرحيل عن نادي اتحاد جدة السعودي والعودة إلى القارة الأفريقية مرة أخري.

وحسب قناة "BeIN Sport" الإخبارية فإن البدري يقترب من اللعب مع فرجاني ساسي لاعب خط وسط نادي الزمالك أو العودة مرة أخرى إلى صفوف الترجي الرياضي التونسي.

وأوضحت القناة أن البدري يعيش حالة سيئة مع نادي اتحاد جدة ، الذي انتقل إليه خلال شهر يناير الماضي، بعدما فجر أزمة بينه وبين الترجي عقب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من ناديه.

وشارك أنيس البدري مع نادي اتحاد جدة، في 9 مباريات بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر: قناة "BeIN Sport"

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