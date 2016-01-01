ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري.. فيديو

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الزمالك وبيراميدز

انتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم على منافسه بيراميدز بالهدف الأول.

توغل أشرف بن شرقي من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية أرضية ناحية مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، الذي تصدى لها ليضعها أمام مصطفى محمد الذي يسجلها بسهولة في مرمى بيراميدز.

وحرمت العارضة أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من اللاعبي ثم ارتدادها من مهدي سليمان وتسديدها مرة أخرى وارتطامها بالعارضة.

واستدعى جهاز ال var حكم المباراة محمد الحنفى في الدقيقة 73 من عمر المباراة للحكم في ركلة جزاء لصالح بيراميدز ويحتسبها الحنفي ضد الزمالك.

وأهدر محمد فاروق ركلة الجزاء، وحرم بيراميدز من تعديل النتيجة وعودة فريقه للمباراة.

حاول محمد أبو جبل مع الكرة بطريقة رائعة وحرس مرماه، ولكن الكرة رفضت أن تقترب من المرمى.
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تعزيز تقدمه بهدف ثاني في شباك بيراميدز.

منح يوسف أوباما كرة رائعة لكابونجو كاسونجو، ليواجه مهدي سليمان بانفراد مميز ويراوغه الأفريقي ويسجل الهدف الثاني.

وبهذا الفوز يرتفع الزمالك إلى المركز الثاني ويحصد 48 نقطة، بينما يتراجع بيراميدز إلى المركز الثالث ويتجمد رصيده عند 45 نقطة.

المصدر: elbalad

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