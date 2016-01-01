الأحد المقبل.. جامعة عين شمس تبدأ تلقي طلبات التحويل يدويًا

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أعلنت جامعة عين شمس ، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، أنه من المقرر أن يبدأ مكتب التحويلات المركزي في تلقي طلبات التحويل .



وقالت جامعة عين شمس في بيان رسمي لها : يبدأ استلام التحويلات من التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد المقبل الموافق ٦ من سبتمبر ٢٠٢٠ و حتى الخميس الموافق ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٠.



وأوضحت جامعة عين شمس أنه سيستمر العمل بمكتب التحويلات المركزي بمقر مبنى الامتحانات من التاسعة و النصف صباحا وحتى الساعة الثانية و النصف ظهرًا .

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وشددت جامعة عين شمس على ضرورة مراعاة الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية .ويتم تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد ، ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع التالي :INFO@STUDENTS.ASU.EDU.EG