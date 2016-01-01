تنسيق الجامعات 2020 .. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الدبلوم الزراعي 3 و5 سنوات



تنسيق الجامعات 2020 تنسيق الجامعات 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس نتيجة الدبلومات الفنية و يتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالي.



وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" قائمة الكليات والمعاهد التى تتناسب مع طلاب الدبلومات الفنية الزراعية بنظام الثلاث سنوات وهى

- زراعة الوادى الجديد

- تربية المنيا

- تربية شبين الكوم

-تربية المنصوره

- تربية كفر الشيخ

- زراعة الاسماعليه جامعة قناة السويس

- زراعة شبين الكوم جامعه المنوفية

- تربية طنطا

- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم زراعية جامعة الزقازيق

- تربية دمنهور

- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

- العالى الفندقى بالأقصر إيجوث

- المعهد العالى العلوم الاداريه بالعباسية

- كلية تعليم فني صناعي شبرا

- العالى النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحى

- العالى النوعية سياحة وفنادق جيزه

- العالى سياحة وفنادق اسكندريه

- جامعة عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ.

- العالى سياحة وفنادق بالاسماعيليه

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسكندريه

- جامعة عمالية علاقات صناعية طنطا

- العالى سياحة وفنادق وإرشاد سياحى بأبى قير .

- جامعة عمالية علاقات صناعية منصورة .

- العالى سياحة وفنادق بالإسكندرية إيجوث

- العالى سياحة وفنادق الغردقه

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسماعلية

- العالى سياحة وفنادق 6 اكتوبر

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

- معهد الألسن العالى شعبة سياحة وفنادق بمدينة نصر.

- جامعة عمالية علاقات صناعية زقازيق .

- جامعة عمالية علاقات صناعية رأس البر .

- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمه.

- العالى القاهرة سياحة وفنادق مقطم

- معهد الفراعنه العالى سياحة وفنادق بالمريوطية هرم

- معهد المصرى العالى سياحة وفنادق بمصر الجديدة .

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسوان

- جامعة عمالية علاقات صناعية مدنية نصر

- جامعة عمالية علاقات صناعية أسيوط

- جامعة عمالية علاقات صناعية بنى سويف

-العالى سياحة وفنادق وإرشاد سياحى العريش

- معهد عالى تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة.

- سيناء عالى سياحة وفنادق رأس البر

- معهد عالى تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية اسيوط .



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