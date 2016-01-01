تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الشروط الخاصة بالالتحاق بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية للعام الدراسي - 2021/2020.
وأشار الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى ان الشعبة الإنجليزية تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط التالية :
١ - لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.
٢ - تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية"، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.
٣ - الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.
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