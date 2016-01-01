تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق



كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الشروط الخاصة بالالتحاق بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية للعام الدراسي - 2021/2020.



وأشار الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى ان الشعبة الإنجليزية تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط التالية :



١ - لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.

٢ - تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية"، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.

٣ - الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.

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واضاف وكيل كلية الحقوق أن الشعبة الفرنسية تقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019,2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط:١ - أن يؤهله مجموعة للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس "انتظام".٢ - يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.٣ - حصول الطالب على "Delf B2".٤ - يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:أ- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.ب- درجة اللغة الفرنسية "Français General".جـ- درجة الـ"Delf B2".د- درجة الاختبار التحريري.هـ- درجة الاختبار الشفوي