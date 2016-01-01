فيديو.. وزير الخارجية: الشعب المصرى هو الذى يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية



سامح شكري سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الشعب المصرى هو الذى يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية والاقتصادية ومجالات حقوق الإنسان.



وقال "شكري" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه قام بالتوضيح للممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن



تنظر دول الاتحاد إلى الحقوق فى إطارها الشامل ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى اهتمام الدولة المصرية بتلك الحقوق.

وأضاف أنه نقل للممثل الأعلى عن بعض المشاغل لدى الشعب المصرى فى إطار ممارسات

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حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي والسياسات التي تنتهك.وأشار إلى أنه ليس هناك دولة تستطيع أن تدعى أنها وصلت إلى الكمال فى حماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان ولكن يجب السعى لتلك الغاية النبيلة، لافتا إلى أنه فى نهاية الأمر المواطن المصرى هو صاحب الحق الأوحد فى تقييم مدى تمتعه بأى الحقوق وليس أى طرف آخر.