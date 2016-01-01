شاهد.. الداخلية تضبط أكبر عملية تهريب شحنة بانجو بالسويس

آخر الأخباراخبار مصر › شاهد.. الداخلية تضبط أكبر عملية تهريب شحنة بانجو بالسويس

صورة الخبر: نبات البانجو المخدر
نبات البانجو المخدر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تجاوزت نصف طن بالسويس، حيث تُقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه، وتحديد وضبط مالك الشحنة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

المصدر: alwafd

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. الداخلية تضبط أكبر عملية تهريب شحنة بانجو بالسويس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54965

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager