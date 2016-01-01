شاهد.. الداخلية تضبط أكبر عملية تهريب شحنة بانجو بالسويس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تجاوزت نصف طن بالسويس، حيث تُقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه، وتحديد وضبط مالك الشحنة. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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