قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، البقاء مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل.
زكان ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل رغم عقده الممتد مع النادي حتى صيف 2021.
ووفقا لبرناجمج" JUGONES " الإسباني، فإن ميسي اجتمع مع والده "خورخي" لمدة 68 دقيقة، وقرر البقاء مع برشلونة.
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التعليقات على كلام نهائي.. ميسي يقرر البقاء في برشلونة
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