كلام نهائي.. ميسي يقرر البقاء في برشلونة

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الأرجنتيني ليونيل ميسي

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، البقاء مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

زكان ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل رغم عقده الممتد مع النادي حتى صيف 2021.

ووفقا لبرناجمج" JUGONES " الإسباني، فإن ميسي اجتمع مع والده "خورخي" لمدة 68 دقيقة، وقرر البقاء مع برشلونة.

ويمتلك ميسي شرطا جزائيا في عقده مع برشلونة يقدر بـ 700 مليون يورو.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي تراجع مؤخرا عن ضم ميسي، حسب تقارير صحفية، بسبب قواعد اللعب النظيف.

المصدر: elbalad

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