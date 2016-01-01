فى لمح البصر.. زيت مذهل يخلصك من شعر الوجه

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صورة الخبر: شعر الوجه
شعر الوجه

هل تجدين صعوبة فى التخلص من شعر الوجه؟ إليكِ علاجات فعالة لـ إزالة شعر الوجه بدون ألم، والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي، وإليكِ طريقة إزالة الشعر بطريقة طبيعية بدون ألم وإزالة الشعر بأقل مجهود.
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.

كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.

النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

المصدر: elbalad

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