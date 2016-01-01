طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة



طريقة عمل خلطة القرنبيط طريقة عمل خلطة القرنبيط

طريقة عمل خلطة القرنبيط من الوصفات السهلة والبسيطة، ولكن الكثير من السيدات لا يستطعن ضبط قوامها بشكل جيد من أجل الحصول على عجينة قرنبيط مقرمشة، كما يفضل البعض تناول القرنبيط بدون بيض، ولذلك نقدم لكم بعض الوصفات لعمل خلطة القرنبيط..



- خلطة القرنبيط المقلي

مكونات القرنبيط

قرنبيط مقطع قطع متوسطة.

كوب من الدقيق.

2 بيضة كبيرة.

نصف كوب حليب.

2 فص ثوم مهروس.

1 جزر مبشورة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة (حسب الرغبة).

ملح وفلفل أسود.



طريقة تحضير القرنبيط المقلي

- على نار متوسطة، ضعي كمية من الماء تتناسب مع كمية القرنبيط، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، واتركيه حتى يغلي.

- ضعي القرنبيط واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم ارفعيه من الماء وضعيه في مصفاة لتتخلصي من الماء الزائد.

- ثم ضعي الدقيق والبيض والحليب في وعاء كبير، والثوم والجزر والكزبرة والبقدونس، والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار وباقي الكمون، ثم قلبي جيدًا حتى يمتزج الدقيق تمامًا.

- ثم سخني كمية كبيرة من الزيت على نار متوسطة، ثم ضعي القرنبيط في خليط الدقيق، ثم ضعيه في الزيت وقلبيه على جميع الجهات حتى يصبح لونه ذهبيا.

ضعي القرنبيط في طبق التقديم وقدميه مع الخبز وسلطة الطحينة أو الزبادي.

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- خلطة القرنبيط المقرمشطريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش الذى يفضلة الكثير بدون بقسماط، ولا يشرب زيت، فالقرنبيط من الأكلات الشتوية التى ينتظرها العديد من الأشخاص، وخلطة القرنبيط المقلي المقرمش نقدمها لكِ في خطوات سهلة وبسيطة.مقادير القرنبيطرأس قرنبيط متوسطة.ماء للسلق.كمون و نعناعماء للسلق.خلطة القرنبيط المقلى2 كوب حليب.3 بيض.نعناع جاف.6 ملعقة كبيرة من دقيق.3 ملعقة كبيرة دقيق ذرة ( للحصول على القرمشة)ملح.ثوم.كمون.شطة أو فلفل حار( حسب الرغبة)بيكنج باودر.كزبرة خضراء مفرومة ناعم.طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش- نغلي كمية كبيرة من الماء، ونفرك النعناع الجاف والكمون بها.- تقطع القرنبيط قطع متوسطة متساوية، ونسلقها بالماء المغلي حوالي 4 دقائق.- للتأكد من تسوية القرنبيط يمكنك وضع شوكة، إذا اصبحت ناعمة ارفعيها على الفور- تخلط كل المكونات بالخلاط ما عدا الكزبرة حتى يكون خليط قوامه شبه الكيك لكن أخف قليلًا، يمكنك زيادة الدقيق أو السوائل لضبط القوام.- نضع المزيج بطبق عميق، ونضيف الكزبرة المفرومة ونقلب جيدًا.- نسخن الزيت الغزير ونضع القرنبيط المسلوق بالعجين حتى ينغمز تماما، ونرفعها ونقليها بالزيت الساخن من كل الجهات.- خلطة القرنبيط بالبيضيفضل العديد من الأشخاص تناول القرنبيط بالبيض، والحصول على طبقة هشة وطعم غني، كما يمكنك إضافة بعض البهارات اللذيذة التى تعطي نكهه مميزة.- مكونات القرنبيط بالبيضرأس قرنبيط مقطعة قطع متساوية الحجم3 أكواب (400 – 600 جم) بقسماط مطحون1 كوب ونصف (240 – 360 مل) حليبنصف كوب (75 جم) دقيق3 بيضات كبيرةنصف كوب (100 جم) جزر مبشورنصف كوب (100 جم) بقدونس طازج مقطع قطعًا صغيرةملعقة صغيرة (5 جم) كمون مطحونملعقة صغيرة (5 جم) بابريكاملح وفلفل أسودطريقة تحضير القرنبيط المقرمش بالبيضضعي كمية من الماء على نار متوسطة، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه حتى يغلي.ضعي القرنبيط، واتركيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج، ثم ارفعيه من الماء، واتركيه يبرد تمامًا.في وعاء كبير، ضعي باقي المقادير، وقلبيها جيدًا، حتى تحصلي على خليطًا ناعمًا.أضيفي القرنبيط، وقلبي جيدًا، ثم اقليه في زيت غزير ومغلٍ، حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم قدميه ساخنًا.ومن أهم فوائد القرنبيطالقرنبيط مصدر غني بفيتامين C ، حمض الفوليك ، فيتامين K ، فيتامين ب المركب وفيتامين هـ، كما يوفر للجسم معادن حيوية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والصوديوم والحديد دون إضافة أي كوليسترول ضار.كما يحتوي على البروتين ، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية النباتية ، والدهون غير المشبعة ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ويحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون.كما أنه يوفر الألياف الغذائية ويحتوي على كميات صغيرة من السكريات الطبيعية بالمقارنة بالآخرين من أقاربه، مثل البروكلي.