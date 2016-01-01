شنّ الإعلامي أحمد شوبير هجومًا عنيفًا على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي، بسبب دخوله في مشادة مع محمد الشناوي، بعد مران الفريق، أمس، الأربعاء.
وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية: "اللي معجبنيش في أزمة كهربا، هو أن النادي الأهلي وقف بجانبه كثيرا في أزمته ضد الزمالك، وبالفعل تم قبول الطعن، كما أن اللاعب قريبا من العودة إلى المشاركة بعد اقتراب انتهاء عقوبة السوبر".
وأضاف:" القصة كانت غريبة جدا، كهربا قال بعض الالفاظ التي رفضها الشناوي، مما أدى إلى اشتباك الثنائي أمام اللاعبين وجميع العاملين بالنادي".
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التعليقات على مش هتلعب في بيراميدز.. شوبير يشن هجوماً عنيفاً على كهربا
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