مش هتلعب في بيراميدز.. شوبير يشن هجوماً عنيفاً على كهربا

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صورة الخبر: كهربا
كهربا

شنّ الإعلامي أحمد شوبير هجومًا عنيفًا على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي، بسبب دخوله في مشادة مع محمد الشناوي، بعد مران الفريق، أمس، الأربعاء.

وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية: "اللي معجبنيش في أزمة كهربا، هو أن النادي الأهلي وقف بجانبه كثيرا في أزمته ضد الزمالك، وبالفعل تم قبول الطعن، كما أن اللاعب قريبا من العودة إلى المشاركة بعد اقتراب انتهاء عقوبة السوبر".

وأضاف:" القصة كانت غريبة جدا، كهربا قال بعض الالفاظ التي رفضها الشناوي، مما أدى إلى اشتباك الثنائي أمام اللاعبين وجميع العاملين بالنادي".

وتابع :" يقول لـ كهربا معندكش وقت تضيعه لأن ليس لك فرصة أن تعود إلى الزمالك ولن تلعب في بيراميدز".

واستطرد:" كهربا خطأ فادح، لان هذه هي المرة الثانية، بعد أزمة السوبر، والغاضب الأكبر من هذه الواقعة هو رينيه فايلر.

وأشار:" على كهربا أن يلتزم وإلا سيجد نفسه الموسم الماضي خارج النادي الأهلي أو سيجمد".

وواصل:"اللعب في النادي الأهلي يختلف يا كهربا، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، أخشى أن يتم تصنيف اللاعب أنه لاعب غاوي مشاكل، والنادي الأهلي وجماهيره لا يقبلون بهذا الأمر".
وأكمل:" لكن اللي عجبني هو الحزم السريع من الأهلي وإعلان الأزمة، بجانب الغرامة القاسية السريعة على كهربا".

المصدر: elbalad

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