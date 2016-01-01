وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عقد فترات تدريب لطلاب النقل في المدارس الفنية .
حيث قررت وزارة التربية والتعليم ، عودة إلتحاق الطلاب المنقولين للصف الثاني والثالث بالتعليم والتدريب المزدوج إلى التدريب العملي.
وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسله قطاع التعليم المزدوج بوزارة التربية والتعليم ، للمديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، على عودة الطلاب للتدريب العملي اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 .
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التعليقات على عودة طلاب التعليم المزدوج لتدريباتهم العملية.. 5 سبتمبر
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