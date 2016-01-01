روسيا اليوم: تورط نجل أيمن نور في قضية "فتاة فيرمونت"



أيمن نور أيمن نور

كشف موقع - روسيا اليوم-، تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، التي تشغل الرأي العام المصري.



وذكر موقع - روسيا اليوم - ، أنه من بين المتهمين أبناء رجال أعمال مشهورين، في مقدمتهم نجل أيمن نور المحامي الهارب في تركيا، كونه أحد المشاركين في حملة ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية، تزعم أن هناك تسترا على واقعة اغتصاب الفتاة التي أبلغت عن الواقعة.



كما تضم قائمة المتهمين، بحسب - روسيا اليوم- أحمد جنزوري المشهور بـ"جانز"، وهو من بين أسماء المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضية فيرمونت، حيث يمتلك علاقات قوية مع نجوم الفن، ويلقب بـ"نمبر وان" ويدعونه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية.

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والمتهمة الثانية هي ابنة الفنانة نهى العمروسي، بالإضافة إلى اتهام زوجها، حيث تم القبض على ابنة الفنانة المصرية وحبسها على ذمة القضية.كانت النيابة العامة أمرت في 27 أغسطس الماضي، بحبس المتهم "أمير زايد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلة للواقعة سالفة الذكر