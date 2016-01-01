كشف موقع - روسيا اليوم-، تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، التي تشغل الرأي العام المصري.
وذكر موقع - روسيا اليوم - ، أنه من بين المتهمين أبناء رجال أعمال مشهورين، في مقدمتهم نجل أيمن نور المحامي الهارب في تركيا، كونه أحد المشاركين في حملة ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية، تزعم أن هناك تسترا على واقعة اغتصاب الفتاة التي أبلغت عن الواقعة.
كما تضم قائمة المتهمين، بحسب - روسيا اليوم- أحمد جنزوري المشهور بـ"جانز"، وهو من بين أسماء المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضية فيرمونت، حيث يمتلك علاقات قوية مع نجوم الفن، ويلقب بـ"نمبر وان" ويدعونه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية.
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التعليقات على روسيا اليوم: تورط نجل أيمن نور في قضية "فتاة فيرمونت"
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