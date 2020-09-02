ساحر يطير 24 ألف قدم بـ 52 بالونًا بصحراء أريزونا الأمريكية.. فيديو وصور

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صورة الخبر: ساحر يطير 24 ألف قدم بـ 52 بالونًا بصحراء أريزونا الأمريكية.. فيديو وصور
ساحر يطير 24 ألف قدم بـ 52 بالونًا بصحراء أريزونا الأمريكية.. فيديو وصور

استطاع الساحر المخادع ديفيد بلين الصعود على ارتفاع أكثر من 24 ألف قدم فوق صحراء أريزونا حيث حملته مجموعة من البالونات في أحدث فعالياته الجريئة.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الساحر ديفيد بلين قام بحيلة في بث مباشر عبر قناته بموقع يوتيوب، حيث ظهر يصعد إلى السماء بـ 52 بالونًا منفوخة بالهيليوم.

وأوضح التقرير، أن بلين ظهر في الصعود ببطء قبل أن يسقط بعد الأوزان عند الوصول لارتفاع حوالي 8 آلاف قدم، ليصعد إلى أعلى، كما ارتدى قناع أكسجين طوال الوقت، بينما قفز من على ارتفاع 24900 ألف قدم.


وأشار التقرير، أن ابنته ديسا البالغة من العمر تسع سنوات كانت تراقب من الأرض وتحدثت إليه عدة مرات بينما كان في الهواء، وبعد الهبوط مباشرة تحدث إلى ابنته قائلاً لها: "أنا أحبك. هذا كل شيء لك".

وكان من المقرر تأجيل قفزته اليوم، حيث إجراؤها في مسقط رأسه بمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح أقيم الجدث في صحراء أريزونا.

واستطرد التقرير، أن "بلين" قال سابقًا إنه استوحى الفكرة والتي هي عبارة عن نسخة طبق الأصل من الفيلم الفرنسي الذى إنتاج عام 1956 البالون الأحمرحيث يطفو صبي في السماء ممسكًا بعلبة بالونات.

قال إنه قضى العامين الماضيين في التحضير يقول إنه حصل على رخصة طيار منطاد تجاري وتعلم القفز بالمظلة قبل المغامرة.

صورة الخبر: ساحر يطير 24 ألف قدم بـ 52 بالونًا بصحراء أريزونا الأمريكية.. فيديو وصور

صورة الخبر: ساحر يطير 24 ألف قدم بـ 52 بالونًا بصحراء أريزونا الأمريكية.. فيديو وصور

صورة الخبر: ساحر يطير 24 ألف قدم بـ 52 بالونًا بصحراء أريزونا الأمريكية.. فيديو وصور

المصدر: اليوم السابع

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