في قرار هو الأول من نوعه منذ بدء أزمة كورونا، أمرت محكمة بانتزاع 3 أطفال من حضانة والديهم، بعد أن قاما بحبسهم داخل منزلهم في السويد لنحو 4 أشهر خوفا من تعريضهم للفيروس.
وخلال المحاكمة، قال محامي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، إنه تم حبسهم داخل المنزل بين شهري مارس ويوليو، ومنعهم من الخروج من المنزل تماما.
وأضاف أن والدي الأطفال أغلقا باب المنزل بالمسامير لمنعهم من الخروج، كما حبسا كل واحد منهم على حدة في غرفته لمنعهم من الاختلاط حتى ببعضهم البعض حسب «سكاي نيوز».
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التعليقات على هنا السويد | محكمة تقضي بنزع حضانة 3 أبناء من أبويهم: الخوف من كورونا السبب
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