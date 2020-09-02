رائحة ذلك النوع من الصابون الأردني كرائحة الصابون العادي، كذلك مظهره والرغوة التي تنجم عن استخدامه تماثل رغوة أنواع الصابون الأخرى لكن من يلقي نظرة على مكوناته يكتشف أنه مختلف. فالحليب الطازج لأنثى الحمار (الأتان) هو المكون الرئيسي فيه.
تقول سلمى الزعبي، مؤسسة مشروع (صابون الأتان)، إنها قررت تجربة استخدام حليب أنثى الحمار في منتجها بعد أن قرأت عن مزاياه العديدة.
وأضافت لتلفزيون «رويترز»: «ليش إحنا أخدنا حليب الحمير بالذات؟، حليب الحمير فيه قيمة فيتامينات بالإضافة إلى بعض المواد اللي بتغذي البشرة. وأنا مش مني هذا الكلام، هذا كلام موجود في المجتمع العالمي كامل وموجود قديش فيه نسبة فيتامينات تعادل، يعني من خلال القراءات، تعادل حليب الأم».
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التعليقات على أردنية تصنع صابونًا من حليب أنثى الحمار (صور)
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