

أردنية تصنع صابونًا من حليب أنثى الحمار (صور) أردنية تصنع صابونًا من حليب أنثى الحمار (صور)

رائحة ذلك النوع من الصابون الأردني كرائحة الصابون العادي، كذلك مظهره والرغوة التي تنجم عن استخدامه تماثل رغوة أنواع الصابون الأخرى لكن من يلقي نظرة على مكوناته يكتشف أنه مختلف. فالحليب الطازج لأنثى الحمار (الأتان) هو المكون الرئيسي فيه.



تقول سلمى الزعبي، مؤسسة مشروع (صابون الأتان)، إنها قررت تجربة استخدام حليب أنثى الحمار في منتجها بعد أن قرأت عن مزاياه العديدة.



وأضافت لتلفزيون «رويترز»: «ليش إحنا أخدنا حليب الحمير بالذات؟، حليب الحمير فيه قيمة فيتامينات بالإضافة إلى بعض المواد اللي بتغذي البشرة. وأنا مش مني هذا الكلام، هذا كلام موجود في المجتمع العالمي كامل وموجود قديش فيه نسبة فيتامينات تعادل، يعني من خلال القراءات، تعادل حليب الأم».

وإضافة لحليب الحمير لا تضيف سلمى الزعبي للصابون الذي تنتجه سوى منتجات طبيعية وعضوية أخرى فقط مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزبدة الشيا.وقالت «بعد التجربة فعلا أثبت إنه فعلا هذا الحليب ممتاز وبيعمل على النتائج اللي إحنا بدنا نوصل لها من تأخر معالم الشيخوخة، وشفاء بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما».ولا تزال الشركة، التي أسستها سلمى في فبراير هذا العام، في مراحلها الأولى ولم يُطرح منتجها بقوة في الأسواق بعد. ومع ذلك فقد وزعت الشركة الصابون على المئات الذين قالوا إنهم على استعداد لتجربة هذه المنتج الفريد.وتفيد بعض الأساطير بأن كليوباترا، إحدى ملكات مصر القديمة، كانت تستحم بحليب الحمير لتحافظ على شبابها.وشهدت الآونة الأخيرة انتعاشا في استخدام حليب الحمير في صناعة مستحضرات التجميل حيث يبحث مزيد من المستهلكين عن مكونات عضوية وطبيعية فيما يشترون من منتجات.















